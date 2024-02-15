Загруженность дорог в Подмосковье утром в четверг оценивается в семь баллов

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в семь баллов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения, по данным ведомства, сейчас наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Киевском, Ярославском, Дмитровском, Щелковском, Варшавском, Минском, Каширском, Мякининском, Волоколамском, Носовихинском, Новорязанском и Новорижском шоссе.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Урал», «Волга», «Дон», «Балтия», «Холмогоры» и А-105.

В областном Минтрансе призвали автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию, скоростной режим и по возможности минимизировать поездки на личном транспорте из-за непогоды.

Сегодня и завтра в столичном регионе будет продолжительный снегопад и сильный ветер. Видимость на дорогах затруднена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Московской области откроют два путепровода.