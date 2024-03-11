Загруженность дорог в Подмосковье утром в понедельник оценивается в четыре балла

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время, уточнили в ведомстве, основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Пятницком, Киевском, Можайском, Варшавском и Носовихинском шоссе.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Волга», «Дон», «Крым», «Урал», «Холмогоры» и А-105.

Автомобилистов призвали избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вариантах решения проблемы с пробками на Щелковском шоссе.