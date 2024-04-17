Загруженность дорог в Подмосковье утром в среду оценивается в шесть баллов

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье составляет шесть баллов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Пятницком, Калужском, Щелковском, Волоколамском, Варшавском, Каширском, Можайском, Дмитровском, Носовихинском, Новорижском и Осташковском шоссе.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Волга», «Дон» и «Крым», уточнили в областном Минтрансе.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность системной работы по устранению ям на подмосковных дорогах.