Загруженность дорог в Подмосковье утром во вторник оценивается в четыре балла

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время заторы наблюдаются на Ленинградском, Варшавском, Пятницком, Киевском, Щелковском, Каширском, Можайском, Калужском, Носовихинском, Новорижском и Осташковском шоссе в сторону столицы.

Также затруднения движения есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Дон» и «Холмогоры», уточнили в областном Минтрансе.

Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал важность системной работы по устранению ям на дорогах региона.