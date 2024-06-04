Загруженность дорог в Подмосковье утром во вторник оценивается в пять баллов
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Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в пять баллов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Калужском, Варшавском, Щелковском, Можайском, Новорижском, Осташковском и Носовихинском шоссе в сторону столицы.
Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Волга» и «Крым», уточнили в областном Минтрансе. Водителей призвали соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда завершится строительство Мытищинской хорды.