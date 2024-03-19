Загруженность дорог в Подмосковье утром во вторник оценивается в пять баллов

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в пять баллов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Киевском, Ярославском, Ленинградском, Пятницком, Варшавском, Можайском, Щелковском, Осташковском, Носовихинском, Новорижском и Рублево-Успенском шоссе.

Также заторы в сторону столицы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Дон», «Балтия», «Урал», «Холмогоры» и А-105, добавили в ведомстве.

Водителей призвали не совершать резких маневров, а также соблюдать скорость и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковным подразделением ДПС передали 130 новых патрульных автомобилей.