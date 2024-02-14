Загруженность дорог в Подмосковье в среду утром оценивается в четыре балла

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 736 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Варшавском, Можайском, Волоколамском, Новорижском и Носовихинском шоссе в сторону столицы.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Урал», «Балтия», «Холмогоры», «Волга», «Дон» и А-105.

Автомобилистов призвали не совершать резких маневров, а также соблюдать требования дорожных знаков и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Красногорске откроют два путепровода.