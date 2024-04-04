Закон о введении квоты для приема на работу ветеранов боевых действий приняли в Подмосковье

Московская областная дума приняла закон о введении квоты для приема на работу ветеранов боевых действий, передает Агентство «Москва» .

Такое решение парламентарии приняли в ходе сегодняшнего заседания. Документ расширяет категорию лиц, для которой вводится квотирование рабочих мест в Подмосковье, говорится в пояснительной записке.

Согласно закону, для организаций, в которых свыше ста сотрудников, квота для приема на работу ветеранов боевых действий будет исчисляться в размере одного процента от среднесписочной численности работников.

Как отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в настоящее время в Подмосковье проживают почти восемьдесят тысяч ветеранов боевых действий, которые отважно служили на фронте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность бойцам СВО и членам их семей.