«Закрой свой рот»: политолог объяснил, за что Депардье стоит лишить российского гражданства

Скандал с сексуальными домогательствами, в который угодил звезда мирового кино Жерар Депардье, не утихает. Французские СМИ написали, что одна из актрис, Эммануэль Дебевер, обвинявшая актера в приставаниях, покончила с собой. Что стало причиной трагедии, не сообщается.

Еще в апреле 2023 года стало известно о 13 случаях домогательств Депардье в период с 2004 по 2022 год. Пострадавшие в красках описывали его развратное поведение, якобы он бросался на женщин даже на съемочной площадке. Сам Депардье все обвинения в свой адрес отрицает и говорит, что никогда не смог бы обидеть женщину.

Мы обсудили с экспертами, стоит ли лишить любвеобильного актера российского паспорта, который он получил 5 января 2013 года, или все это — гнусные инсинуации, на которые не стоит обращать внимания.

Политолог Сергей Разгуляев уверен, что эти обвинения могут быть как правдой, так и клеветой, однако его приставания к женщинам и изъятие российского паспорта никак не связаны. Совсем другое дело — его критика СВО.

Пошел вон!

«Это его личная жизнь, Бог ему судья, если это правда и он настолько моральный урод. А вот заявления про СВО прокомментирую более жестко и грубо. Во-первых, кто ты такой, чтобы критиковать действия России? Ты не русский, ты француз, просто получивший российский паспорт. Ты не политик, ты простой актер, поэтому закрой свой рот и занимайся тем, в чем разбираешься и что умеешь. Оставь политику. А раз пошла от него такая риторика в начале СВО, надо было решать вопрос с изъятием паспорта еще тогда — и пошел вон из России», — заявил Разгуляев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его мнению, у Депардье давно пора отобрать все имущество и вырученные с этого деньги отдать на нужды СВО.

«Хорошо сидеть европейцу в России, ничего для нее не сделав, и критиковать действия нашей страны и ее руководителей. Это сейчас он замолчал, видимо, понял, что может здесь все потерять. Однако как наступит удачный момент, наш «русский» Обеликс снова начнет возникать — такова природа продажных европейцев», — подчеркнул Разгуляев.

Фото: [ kinopoisk.ru ]

Мог или не мог?

Кинический психолог Полина Токарева считает, что актеры, тем более великие люди, как правило, крайне неординарные. Часто им сопутствует такое расстройство, которое называют нарциссическим.

«Депардье — человек, который явно любит поесть, выпить, не особо следит за здоровьем и не привык себя в чем-то ограничивать. Проблема в том, что люди часто путают экранный образ с настоящей личностью актера. Мог ли он домогаться женщин? Да почему бы и нет. Но то, что 60-летняя актриса покончила с собой и СМИ это связывают с Депардье, выглядит, как хайп», — пояснила Токарева.

Она предположила, что этим сексуальным скандалом французские политики стараются отвлечь людей от насущных проблем.

«В мире все нестабильно. В самой Франции миграционный кризис. А тут Депардье с домогательствами 20-летней давности. Людей просто пытаются отвлечь от действительно важных проблем», — заключила собеседница издания.

Ранее мы рассказывали, каких звезд мирового кино обвинили в сексуальных домогательствах.