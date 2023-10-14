Фримен, Спейси и другие: звезды, которых обвиняли в домогательствах

Всемирная известность дает большие возможности: деньги, влияние, участие в крупных проектах. Часто звезды пользуются этим, чтобы развиваться и строить успешную карьеру. Но иногда все оказывается не так радужно, и селебрити оказываются не теми, за кого себя выдают. Иногда они слишком много себе позволяют.

Рассказываем о звездах, которых обвиняли в домогательствах.

Морган Фримен

В 2018 году восемь женщин обвинили звезду фильма «Побег из Шоушенка» Моргана Фримена в домогательствах, непристойном поведении и неуместных комментариях.

Фото: [ Jordan Strauss/Invision/AP/TASS ]

Спустя некоторое время актер извинился и заявил, что не хотел никого оскорбить или задеть своим поведением. Тем не менее обвинения испортили репутацию Фримена, а некоторые компании отказались с ним сотрудничать.

Джеймс Франко

Знаменитого американского актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах ученицы его школы исполнительского мастерства. Еще Франко был обвинен в домогательствах по отношению к актрисе Виолет Пейли и ее подруге, а актриса Шарлин Йи обвинила его в приставаниях к женщинам и детям.

Фото: [ Zuma\TASS ]

Позже Франко признался, что действительно вел себя неподобающе, но вступал в сексуальные связи только по взаимному согласию. Причиной своего поведения актер назвал сексуальную зависимость.

Люк Бессон

Известный французский режиссер и сценарист Люк Бессон был неоднократно обвинялся в непристойном поведении. Осенью 2018 года пять женщин обвинили Бессона в сексуальных домогательствах.

Фото: [ Claudio Onorati/Zuma\TASS ]

По словам женщин, режиссер приглашал их на встречи в гостиничных номерах. Бессон отверг все обвинения, а по одному из них даже добился денежной компенсации.

Кевин Спейси

Американский актер Кевин Спейси — одна из лидирующих звезд по числу обвинений в домогательствах. Его обвинили в сексуальном насилии и принуждении к сексу 15 человек.

Фото: [ Claudio Onorati/Zuma\TASS ]

Однако в результате разбирательств Спейси был оправдан. Несмотря на это, дело о домогательствах сильно подпортило репутацию знаменитому актеру.

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