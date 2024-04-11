Заложники по неволе — ВСУ перекрыли все выезды для мирных жителей из Часов Яра

Украинские боевики начали активно окапываться в жилых массивах города Часов Яр к которому вплотную подступили российские военные, сообщил в соцсетях советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

При этом, как отметил он, мирное население по какой-то причине боевики ВСУ прекратили выпускать из города, сделав его, по сути, заложниками.

«Есть подтвержденная информация о том, что вооруженные формирования Украины перекрыли выезды из города для гражданского населения. Эвакуация оттуда более невозможна», – отметил Кимаковский.

Пару дней назад украинские СМИ сообщали, что в Часов Яре в настоящее время находятся не более 700 гражданских лиц. Однако насколько точные эти цифры – неизвестно.

Напомним, Армия России наступает на Часов Яр одновременно с севера, востока и юга. Применяя тактику, которая с успехом использовалась российскими военными в освобожденных Артемовске и Авдеевке.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.