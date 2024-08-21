Отбывающий срок за взятки экс-полковник МВД Захарченко просит отправить его на СВО

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, который сейчас отбывает срок в 16 лет за взятки в особо крупном размере, почти год пытается добиться отправления на СВО, но безуспешно. Об этом пишет «Коммерсант» в среду 21 августа.

По данным издания, Захарченко больше года пытается попасть на СВО, так как имеет необходимую специальность (подразделения химзащиты) и навыки, а также особое желание послужить на благо Родине.

Издание сообщает, что отбывает свой срок Захарченко в ИК-5 в Мордовии, и официально ни ФСИН, ни руководство Минобороны не препятствуют заключению контракта. Только последний почему-то так и не заключается, и, по мнению Захарченко, в его отношении есть некий негласный запрет, ведь в колонию приезжают из военного комиссариата регулярно, а Захарченко на этих встречах так и не присутствует.

Ранее сообщалось о попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область.