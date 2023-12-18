Записка с дрона спасла жизнь российского военного, получившего ранение

Операторы БПЛА у запорожского Вербового осуществляют разведку, охотятся на вражеские дроны, берут в плен бойцов ВСУ, а также занимаются спасением раненых. Как пишет RT, недавно в десантно-штурмовом батальоне «Южный фронт» рассказали, как спасли российского военного. Были задействованы беспилотные летательные аппараты и русская смекалка.

По словам военного, их товарищ подорвался на мине и потерял часть стопы. Ему было сложно сориентироваться и фактически он мог бы стать легкой целью для противника.

«Скинули ему записку о том, что мы русские: «Ползи за коптером». Он ее прочитал, не побоялся. Скинули водички, скинули батончик. Он поел, подкрепился и пополз за коптером», — рассказали в «Южном фронте».

Без записки и перекуса шансы на выживание были бы куда меньше. Но благодаря слаженной работе операторов БПЛА боец успешно добрался до российских позиций и ему оказали помощь.

Ранее сообщалось об успехах ВС РФ на купянском направлении.