Зарядка для смартфона, кошачий наполнитель и доски: что должен возить с собой каждый водитель зимой

Зима для автовладельцев — это не только сложные условия на дороге, но и череда сюрпризов, сталкиваться с которыми не хочется никому.

Алексей Рузанов, автоэксперт и технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE, рассказал нам о наборе вещей, которые должны быть под рукой у каждого водителя в холодное время года.

На случай непредвиденных ситуаций

«Поменять колесо зимой и не испачкаться — задача невыполнимая. Поэтому надо всегда держать в багажнике запасную одежду, которую не жалко, и несколько лишних пар перчаток. Лучше, чтобы эта одежда была еще и теплой. Так вы будете уверены, что не замерзнете, если авто заглохнет или застрянет», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Многие владельцы машин, продолжил он, возят с собой запасные аккумуляторы или «прикуриватели» на случай, если тот, что установлен в машине, неожиданно разрядится из-за мороза. К этому также стоит добавить зарядное устройство для смартфона — его батарея тоже быстро садится на холоде, а возможность связаться, например, с экстренными службами иногда бывает жизненно необходима.

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Выбираемся из снежного плена

Довольно неочевидная вещь в багажнике — наполнитель для кошачьего туалета, подчеркнул автоэксперт. Когда вокруг гололед, а буксировка запрещена, приходится выкручиваться самому. В этом случае можно посыпать немного реагентов под колеса, но та же соль вызывает коррозию на металлических деталях авто, а песок может рассыпаться по багажнику при езде, что тоже довольно неприятно. Наполнитель же в гранулах тоже поможет выехать из снега или со льда, но не доставит лишних неудобств или проблем.

«Также хороший выбор — цепи противоскольжения, с помощью которых вы сможете выбраться практически из любого сугроба. Их же можно использовать в качестве профилактики на сложных участках, чтобы не застрять», — пояснил Рузанов.

Некоторые автовладельцы, добавил он, возят с собой еще и специальные траки, они же антибуксировочные ленты, с помощью которых можно выехать из снега, когда машина застряла. В качестве бюджетной альтернативы им можно использовать несколько деревянных досок небольшого размера, помещающихся под колеса.

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