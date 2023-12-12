Трещины, порывы и другие проблемы: почему обледеневшую машину нельзя отогревать кипятком

Русская зима — суровое испытание для всех жителей страны. Она доставляет неудобства в том числе и автовладельцам, которым приходится мириться с гололедом, заснеженными дорогами и необходимостью по-особенному ухаживать за машиной.

Одна из распространенных зимних проблем — это обледенение транспорта. Но вот справляются с ней зачастую неправильными способами. Об этом нам рассказал автоэксперт Сергей Пономарев, технический тренер франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE.

Так поступать нельзя

«Частая неприятность: за ночь примерзают двери, замки автомобиля, леденеет стекло. До сих пор некоторые водители решаются на «дедовские» методы» — идут домой за кипятком. Водители для скорости или по неопытности пытаются с помощью кипятка вернуть стеклу прозрачность. Я не рекомендую пользоваться кипятком ни в одном из случаев», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Во-первых, продолжил эксперт, есть риск получить серьезный ожог рук или ног. Во-вторых, резкий перепад температур вреден любому элементу автомобиля. Стекло от таких контрастных процедур может лопнуть, лакокрасочное покрытие — потускнеть и покрыться микротрещинами. Если залить кипяток в замок, то, может быть, он и откроется, но вода останется глубоко внутри, и механизм снова замерзнет. Если же лить горячую воду в щель между дверью и кузовом, то есть риск еще больше заморозить уплотнители.

«При заморозке дверей действовать надо иначе: постучать по периметру рамки двери, интенсивно понажимать на уплотнители, чтобы раскрошить образовавшийся в них лед. А освободить лобовое стекло от слоя наледи можно лишь постепенным обогревом поверхности с помощью печки автомобиля. Помогать в очистке стекла может и автомобильный скребок», — объяснил Пономарев.

Фото: [ Руслан Кривобок/©РИА Новости ]

Другие опасные ошибки

К другим распространенным ошибкам зимней эксплуатации автомобиля, добавил собеседник, можно отнести несвоевременное устранение мелких проблем. Именно их ремонт помогает избежать серьезных проблем.

«Например, если летом с изношенным сайлентблоком еще можно поездить какое-то время, то зимой его лучше все-таки заменить. Мелкие трещины и надрывы на сайлентблоках зимой будут являться критической неисправностью. То же касается пыльников ШРУС. Они даже при небольших трещинах зимой могут порваться при первом же вывороте. В этом случае внутрь системы попадут реагенты, смешанные со снегом, что ускорит износ всего связанного элемента», — заключил автоэксперт.

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