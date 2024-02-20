«Засветил» адрес, привез из России девушку: почему погибшего в Испании приняли за перебежчика Кузьминова

Испанские СМИ продолжают активно обсуждать убийство мужчины, который может оказаться Максимом Кузьминовым – бывшим военнослужащим ВВС РФ. В 2023 году Кузьминов угнал на Украину военный вертолет, при этом погибли два его сослуживца – члены экипажа.

Пока неясно, насколько правдивы слухи о том, что в Испании погиб именно Кузьминов. Известно только, что мужчина жил по документам 33-летнего украинца.

Кем бы ни был убитый, в последнее время он испытывал трудности с алкоголем и наркотиками. Об этом говорят источники в Гражданской гвардии Испании. Соседи жертвы говорят, что иностранец вел себя неадекватно, в пьяном виде много разглагольствовал. Из того, что он рассказал, многие и сделали вывод о его личности. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал Андрей Д., живущий по соседству.

«Естественно, в русскоязычной среде такие слухи обсуждаются тоже. Странного действительно было много. Я начал искать первоисточник информации, но ничего не нашел. Об этом пишут десятки сайтов и страниц в соцсетях, но доверия они не вызывают», – говорит Андрей Д.

Загадки и несостыковки на этом не заканчиваются. Так, Кузьминову было 28 лет, а убитому украинцу – 33. Конечно, это можно объяснить тем, что у россиянина были поддельные документы.

«Да, среди наших тоже говорят, что это Кузьминов. Тем более что Украина вроде бы подтвердила его смерть. И что его могли найти, потому что он «засветил» свой адрес, пригласив девушку из России. Есть еще версия, что сами украинцы с ним и расправились, так как он много пил и много болтал. Другой вариант – что украинцы таким образом его «вывели из игры» и перепрятали», – уточняет герой.

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