«Наших соотечественников притесняют»: как МИД РФ поможет россиянам вернуться домой из-за рубежа

Многие русские хотят вернуться домой из недружественных стран, но это довольно сложно. Особенно тем, кто родился и вырос в другой стране, оброс семьей. Однако после февраля 2022 года жить за границей им стало сложно.

Например, в Латвии за незнание государственного языка в ближайшее время хотят депортировать 3,6 тыс. человек, в основном глубоких стариков. Одним из первых стал 82-летний Борис Катков. В этой стране он прожил 57 лет. Теперь ему объявили, что он несет «угрозу национальной безопасности». Сейчас пенсионер временно находится в Калининграде.

Экзамен был крайне сложным

47-летний Александр Г. (мы не называем фамилии, он еще в Риге) – отец троих детей. Родился в Ленинграде, но сразу после рождения переехал в Латвию к отцу. Его жена – латвийская гражданка, и сам он прекрасно знает язык. Однако гражданства Латвии у него нет.

«В 90-е годы сдать экзамен на гражданство было крайне сложно, я тогда только школу закончил, и стоял вопрос о депортации. Повезло, что свидетельство о рождении я получил латвийское, поэтому меня оставили», – рассказал «Подмосковье сегодня» Александр Г.

Но теперь он не готов проявлять лояльность к стране, где издеваются над русскими только за то, что они русские. Поэтому семья решила воспользоваться программой переселения соотечественников, в нее вошла жена нашего собеседника.

Оставаться в Риге опасно

«Супруга получила так называемое зеленое удостоверение, и в январе 2024-го мы вместе с ней поехали оформлять заявление на гражданство», – продолжает герой.

Квота у них была на Ленинградскую область. Поэтому все документы, как им сказали в отделе МВД РФ при посольстве в Риге, надо оформлять в Санкт-Петербурге. Но это им так и не удалось. Хотя они почти неделю пытались получить консультацию и сдать все документы.

«Очень много появилось частных коммерческих фирм, которые встречают наших соотечественников и готовы помочь, но за неподъемные средства. За нашу семью мы должны были отдать порядка 100 тысяч рублей. Мы в очень большом недоумении и расстройстве, так как пришлось вернуться в Ригу, где нас в любой момент могут подвергнуть дискриминации за нашу пророссийскую позицию», – объясняет наш герой.

Проблему скоро решат

Правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников проблему подтверждает.

«Это действительно так. В настоящее время многих наших соотечественников притесняют за рубежом, и они пытаются репатриироваться в РФ. Особенно часто это происходит в странах Прибалтики. Здесь нельзя говорить по-русски, праздновать 9 Мая, носить георгиевскую ленточку – уголовное преступление. Однако когда люди с русскими корнями пытаются вернуться на Родину, то тоже сталкиваются с огромным количеством бюрократии. А они же не юристы, они не знают норм права РФ. В некоторых случаях их буквально следует водить за ручку и во всем им помогать», – объясняет Иван Мельников.

Фото: [ Фото: Медиаархив Подмосковья ]

МИД РФ сообщил, что о проблеме известно и в самом ближайшем будущем центры консульских услуг помогут зарубежным соотечественникам с получением загранпаспорта и оформлением гражданства.

«Соответствующие организации приступят к работе по мере решения вопросов, связанных с урегулированием их правового статуса на территории иностранных государств. Информация об их открытии будет своевременно доведена до сведения общественности», – заявил директор Консульского департамента МИД России Андрей Климов.

Наш собеседник Александр очень этого ждет.

«Будем надеяться, что так оно и будет. В марте собираемся опять ехать в Питер. Жить в Латвии не можем и не хотим больше», – говорит он.

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