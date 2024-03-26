Завершение строительства детского сада-долгостроя стартовало в Лобне

В подмосковной Лобне на улице Борисова возобновилось строительство детского сада, рассчитанного на 100 мест, новый подрядчик ООО «Триумф» планирует завершить работы в 2024 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках региональной госпрограммы. В здании будет три этажа, его площадь превысит тысячу квадратных метров. Там разместят пять групп, рассчитанных на посещение детей в возрасте от трех до семи лет. В ведомстве напомнили, что инвестор приостановил строительство объекта в 2017 году, после этого его включили в государственную программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.