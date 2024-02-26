Завод по производству соусов появится в Подмосковье

Чеховская компания «ПК ПЕЧАГИН» запустит в Ступино производство соусов, сама компания специализируется на изготовлении кетчупа, томатной пасты, аджики, горчицы и соевого соуса. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что завод построят к первому кварталу 2025 года на земельном участке, который предоставили по программе импортозамещения — «Земля за 1 рубль». После реализации проекта в округе создадут новые рабочие места, а также увеличат объем производства соусов. Продукцию компании реализуют на прилавках различных торговых сетей, в том числе «АШАН» и «Азбука Вкуса».

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