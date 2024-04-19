Здание кафе с магазином достроили в подмосковном Можайске

Здание кафе с магазином, которое долго стояло недостроенным, наконец ввели в эксплуатацию в первом квартале этого года в Можайске. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Отмечается, что строительство данного объекта началось еще в 2018 году, однако, на разных стадиях реализация объекта приостанавливалась. Некоторое время здание оставалось недостроенным и было включено в перечень для ликвидации. Однако силами собственника стройка продолжилась, в конце 2023 года возведение двухэтажного здания общей площадью 610 квадратных метров было завершено.

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что всего на территории Можайского городского округа было выявлено почти сто девяносто объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 87 объектов, что составляет 46% от общего количества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность сопровождения бизнеса по всей процедуре строительства.