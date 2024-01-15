Здание МВД с тиром, борцовским и тренажерным залами построят в Кашире

В подмосковной Кашире возведут новое административное здание МВД, сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход проведения работ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Завершение строительства корпуса, куда переедет полиция, ведется на месте снесенной ранее старой постройки. Стройготовность объекта уже достигла 35%, завершение работ запланировано на май 2024 года. В здании площадью 2,7 тысячи квадратных метров будут размещены административный блок и изолятор временного содержания четвертой категории вместимостью 20 человек. В нем обустроят служебные кабинеты, актовый зал, тир, борцовский и тренажерный залы, стоянку для автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.