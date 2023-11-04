«Здоровая самооценка»: выяснилось, почему важно делать комплименты мужчинам

В первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. Этот праздник призван привлечь внимание к гендерной дискриминации мужчин и проблеме неравенства полов.

В такой день специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая решила напомнить, что чаще всего получателями комплиментов являются женщины, однако и представителям сильного пола они приятны ничуть не меньше, а порой даже больше.

По ее словам, вне зависимости от пола и возраста, комплимент можно сделать внешнему виду, внутренним моральным или эмоциональным качествам, семье, детям, обстановке, а также талантам и профессии.

«Если вы хотите уместно подчеркнуть какие-то моменты во внешнем виде мужчины, то комплимент может звучать так: «Приятно видеть ухоженных мужчин, которые всегда одеты с иголочки вне зависимости от погодных условий», «У вас такие сильные руки, так ловко вы управляетесь с этими стульями расставляя их», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, важно помнить, что комплимент должен касаться самого человека, а не предметов или вещей.

«Например, делая комплимент обстановке в кабинете и обратив внимание на находящиеся рядом предметы, сделайте акцент на вкусе их обладателя или его увлечениях. В рамках деловых взаимоотношений будут уместны следующие комплименты: «Всегда приятно иметь дело с профессионалом»; «Вы очень пунктуальны и приятно, что цените свое и наше время»; «Общаясь с вами, можно многому научиться», — продолжила Коломацкая.

По словам собеседницы, люди, обладающие здоровой самооценкой, готовы и могут находить в людях, вне зависимости от их пола, возраста и других характеристик, положительные черты, качества, в отличие от людей, которые ищут в других минусы, чтобы за их счет самоутвердиться.

«Будьте тем, кто может и готов увидеть в окружающих плюсы, подчеркнуть их и сделать общение приятней, а возможно, и вдохновиться качествами или навыками других людей», — подытожила специалист.

Ранее выяснилось, как отсутствие объятий и комплиментов убивает человека.