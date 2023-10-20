Тревоги, стресс, депрессия: выяснилось, как отсутствие объятий и комплиментов убивает человека

Всем нравятся комплименты, объятия, забота. Кажется, что это лишь приятное дополнение к привычному повседневному общению с близкими, однако нежность — не просто опция, это практически необходимость.

Отсутствие нежности в жизни человека может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказал психолог Марсель Сультеев.

Нужен окситоцин

По словам эксперта, во время различных проявлений нежности в наш адрес — прикосновений, приятных слов — наш организм вырабатывает гормон окситоцин.

«При отсутствии данного гормона у человека больше тревоги, больше страха проявляется и недоверия к этому миру. Когда человек позволяет своему телу, своему сознанию быть нежным и получать нежность, то он начинает коммуницировать с людьми, начинает больше доверять себе и, как следствие, доверять остальным. Это уменьшает тревогу», — рассказал Сультеев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прочная взаимосвязь

Регулярное ощущение нежности может отвести депрессию, стресс и тревоги на второй план, добавил психолог.

«Поэтому гормон окситоцин, который вырабатывается при прикосновении, при нежности, при словах-комплиментах, помогает человеку быть более стрессоустойчивым, радоваться жизни и быть более успешным. В то же время любой стресс отражается на физическом уровне. Появляются аллергия, головные боли, хроническая усталость», — отметил эксперт.

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