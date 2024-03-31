«Здравствуй, каменный век!»: после удара ВС России в Одессе пропал свет

Украинские СМИ делятся в соцсетях кадрами последствий очередного результативного удара российской армии по Одессе. Над городом сильное зарево.

Сообщается, что после атаки ВС РФ в большинстве городских районов пропал свет. Одесситы жалуются, что они «сидят без электроэнергии, как в каменном веке».

«На территории украинского города Одессы произошли проблемы с электроэнергией после взрывов», — пишут мониторинговые паблики.

В Одесской области объявлена воздушная тревога. О характере взрывов и повреждениях не сообщается.

Также в уропабликах сообщается о серии взрывов в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины. Там тоже объявлена воздушная тревога.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие для начала переговоров с Украиной.