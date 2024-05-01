Зеленский выгнал с работы уличенного в коррупции главу кибердепартамента СБУ

«Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины», — говорится в документе.

Официальные причины увольнения Витюка не сообщаются. Однако журналисты информ-портала "Следствие. Инфо" выяснили в ходе расследования, что жена Витюка прикупила в декабре 2023 года прикупила квартиру за 657 тыс долларов. По информации издания, зарплаты главы департамента СБУ на это бы не хватило.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в украинском обществе. Теперь Витюка сняли с должности и отправили на линию фронта. Помимо этого, Генпрокуратура Украины начала в отношении него расследование по делу о коррупции.

Ранее мы писали о том, что снятый Зеленским с должности главкома ВСУ Валерий Залужный может осесть в Лондоне в качестве украинского посла.