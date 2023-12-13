Военкор Коц: ВС РФ взяли под полный контроль Марьинку в ДНР

Город Марьинка в Покровском районе Донецкой народной республики полностью перешел под контроль российских военных, сообщил в своем аккаунте в соцсетях военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, бойцы 163-го танкового полка Армии России водрузили на крайнюю точку населенного пункта российский триколор.

«Друзья,очень важная новость из первоисточника!!! Общими усилиями мы наконец то взяли Марьинку. 2 стрелковый батальон и разведывательная рота 163 танкового полка поставили жирную точку в этом долгом противостоянии, именно они поставили на крайнюю точку флаг Российской Федерации и знамя Победы, знамя 150 стрелковой дивизии..... Ура», — написал Коц.

В Минобороны РФ информацию о взятии под полный контроль Марьинки пока не комментировали.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин заявил, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.