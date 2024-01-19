Земельный участок безвозмездно передали Русской Православной Церкви в Богородском округе

Николо-Берлюковскому мужскому монастырю передали участок под строительство часовни и другие работы в деревне Авдотьино Богородского округа, его площадь составляет 7,2 га. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Николо-Берлюковская пустынь является одним из популярных мест у туристов и паломников. На территории действует пять храмов и соборов, некогда разрушенный ансамбль был восстановлен по программе Минкультуры России в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» под руководством Александра Евсеевича Хинштейна. В настоящее время монастырь продолжает расширяться и активно реставрируется», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, на территории храма есть воскресная школа, обустроена «Романовская Аллея Славы», на данный момент проходит реставрация в зданиях, где до этого располагалась психиатрическая больница. Летом также планируют достроить новую часовню. В прошлом году ведомство согласовало предоставление Русской Православной Церкви в собственность участки площадью 2,2 га и 6,6 га для передачи в безвозмездное пользование религиозных организаций, расположенных в 17 городских округах.

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