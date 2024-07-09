Жара до 32 градусов и дожди ожидаются в Московском регионе во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати семи до тридцати двух градусов тепла, в Москве — от двадцати девяти до тридцати одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южного направления с переходом на северо-западное со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят два миллиметра ртутного столба.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что такое «тепловая лень» и как ее побороть.