Кардиолог Кондрахин перечислил способы снизить влияние тепловой лени на работе

Жаркая и душная погода накрыла сразу ряд регионов РФ. Работать в таких условиях особенно тяжело: быстро появляется усталость, концентрироваться на задачах становится все сложнее, а в сон начинает клонить уже после обеда. Врачи называют такое состояние «тепловой ленью». Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как повысить продуктивность, пока погода бьет рекорды, и не сойти с ума. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

По его словам, жара меняет работу мозга: он перегревается и перестает нормально работать от высокой нагрузки. Мозг думает, что человек двигается, потому что в движении мышцы сокращаются, выделяя больше тепла, из-за чего организм переходит в режим экономии энергии, из-за чего появляется сонливость.

Медик добавил, что при повышенной температуре снижается уровень кислорода в крови, что также вызывает чувство усталости.

По его мнению, для повышения работоспособности в жаркую погоду следует делать перерывы, пить больше воды, работать в прохладном помещении, немного поспать, одеваться комфортно и легко.