Жара до 33 градусов ожидается в Москве и в Подмосковье в первый день июля
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не будет, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье в первый день июля составит от двадцати восьми до тридцати трех градусов тепла, в Москве — от тридцати одного до тридцати трех градусов.
Ветер будет юго-западного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок пять миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, как долго будет сохраняться аномальная жара в Московском регионе.