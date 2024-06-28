Синоптик Позднякова пояснила суть аномальной жаре в Московском регионе в начале июля

Жаркая погода в обеих столицах сохраняется. Метеоролог Татьяна Позднякова пояснила, как долго продлится такая погода и ждать ли москвичам и петербуржцам похолодания. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, в северной столице жара на следующей неделе пойдет на убыль, выше +28 °С столбики термометра не поднимутся. Однако для Санкт-Петербурга это тоже довольно высокие показатели.

Синоптик добавила, что в воскресенье в Москве местами пройдет дождь, не исключена и гроза.

По ее мнению, с первых чисел следующего месяца температура достигнет отметки в +30 °С, из-за чего 2-3 июля в столичном регионе будет побит рекорд максимальной температуры с 1917 года. Но в следующую субботу возможно кратковременное прерывание жаркой погоды, ожидается максимальная температура +27-28 °С, а наиболее жаркий период придется пережить в начале июля.