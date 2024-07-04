Жара до 36 градусов и гроза ожидаются в Московском регионе в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от тридцати одного до тридцати шести градусов тепла, в Москве — от тридцати трех до тридцати пяти градусов.

Ветер будет восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по информации синоптиков, составит семьсот сорок шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее в Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов не садиться за руль при ухудшении самочувствия в жару.