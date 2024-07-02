Жара до 36 градусов ожидается в Московском регионе во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не будет, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от тридцати одного до тридцати шести градусов тепла, в Москве — от тридцати двух до тридцати четырех градусов.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок один миллиметр ртутного столба.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, когда аномальная жара в Подмосковье пойдет на спад.