Метеоролог Позднякова назвала сроки смены аномальной жары в Московском регионе дождями и градом

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, аномальная жара станет держаться в столичном регионе достаточно долгое время, прерываясь иногда непродолжительными осадками и грозами. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что на данный момент столичную погоду определяет антициклон, провоцирующий приток теплого воздуха в Москву. Из-за чего весь июль окажется достаточно жарким, весь месяц показатели температуры днем станут держаться на уровне +30 С, изредка опускаясь до +23-26 С. Аналогичными тропическими показателями будет отмечено и ночное время — примерно 15-20 С.

По мнению метеоролога, в конце этой недели в Московском регионе пройдут шторм, гроза и шквалистый ветер с дождями. К данному периоду на контрасте температурных колебаний произойдет атмосферный всплеск, который приведет к непогоде, что приведет в итоге к небольшому спаду температуры воздуха до +23-26 С.

Она подчеркнула, что последний раз подобные температурные рекорды в столичном регионе фиксировались в 1890 году и 1917 году, когда столбики термометров доходили до +32,2 С.