Жара и машина: пять советов, как не допустить «теплового удара» у автомобиля

Лето вступило в свои права: в центральный регион пришла жара, и столбики термометров замерли у отметки плюс 30 градусов. Такая погода радует, но одновременно таит опасность — палящее солнце и раскаленный воздух вредят не только людям, но и технике. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с KP.RU перечислил пять главных правил ухода за машиной в зной, чтобы автомобиль не получил «тепловой удар», а поездки оставались комфортными.

Правильно остужаемся

Кондиционер в жару становится главным помощником, но использовать его нужно с умом. Если машина долго стояла на солнце и внутри раскалилось, как в духовке, не стоит сразу включать систему на полную мощность. Сначала рекомендуется открыть окна или двери, выпустить горячий воздух, а уже потом запускать климат-контроль. Режим рециркуляции в этот момент особенно полезен: он блокирует забор воздуха с улицы и гоняет по кругу уже охлажденный, что ускоряет процесс и бережет технику.

Антон Шапарин также советует проверить систему на наличие фреона. Если хладагента недостаточно или он просрочен, эффективность кондиционера стремится к нулю. Заправляться эксперт рекомендует только в проверенных сервисах, избегая кустарных мастерских и стихийных пунктов вдоль трасс.

Для машин без кондиционера есть простое решение — портативный мини-вентилятор на 12 вольт, который подключается к прикуривателю. Стоит такое устройство около тысячи рублей, а в тридцатиградусную жару становится настоящим спасением.

Следим за лакокрасочным покрытием

Солнце выжигает краску — это неизбежно. Защитить кузов специальной косметикой, воском или керамикой практически невозможно, по словам Шапарина. Единственный действенный метод — парковаться в тени. Лучше всего подойдет крытый паркинг или гараж. Правда, эксперт предупреждает: тень деревьев или шатких конструкций может быть опасна из-за ураганных ветров, ливней и гроз, которые не редкость летом.

Использование чехлов и тентов, по мнению автоюриста, тоже палка о двух концах. Да, они скрывают машину от солнца. Но на ветру такие укрытия трутся о кузов, а попадающая под них пыль работает как наждачная бумага. Итог — потертости, которые портят внешний вид.

Дорогостоящая защитная пленка (от 100 тысяч рублей) тоже не панацея. Как предупреждает Шапарин, через несколько лет она может склеиться с краской в единое целое, и снять ее удастся только вместе с покрытием. Во сколько обойдется такая процедура, лучше даже не представлять.

Защищаем салон

Спасти внутренности машины от перегрева помогут специальные экраны под лобовое и заднее стекло. Стоят они от 500 рублей на маркетплейсах и эффективно блокируют прямые солнечные лучи, оберегая пластик и обивку. Владельцам кожаных сидений (неважно, натуральных или искусственных) эксперт советует также использовать чехлы — иначе под воздействием жара кресла со временем растрескаются.

Проверяем технические жидкости

Как человек в жару нуждается в воде, так и машина не должна страдать от обезвоживания. В первую очередь речь об антифризе. Шапарин обращает внимание: важны и количество жидкости в бачке, и ее качество. Дешевый или поддельный антифриз часто содержит метанол вместо этиленгликоля, из-за чего температура кипения у него ниже, а эффективность — хуже.

Экономить на охлаждающей жидкости не стоит. Если ее уровень упадет, мотор быстро закипит, а последствия плачевны: от вызова эвакуатора до капитального ремонта двигателя.

Нельзя забывать и про масло. По словам эксперта, если оно не рассчитано на высокие температуры, то превращается в воду и перестает защищать мотор. Специалист рекомендует заливать составы с маркировкой вроде 5W-40 или 5W-50, где вторая цифра как раз отражает вязкость при забортной жаре.

Избегаем ненужных манипуляций

Иногда лучшее действие — бездействие. Шапарин не видит смысла в советах снижать давление в шинах. Да, горячий воздух расширяется, но покрышки и так разогреваются от трения об асфальт. Для них нет особой разницы между плюс 20 и плюс 30 на улице. Снижение давления на 0,1-0,2 атмосферы бессмысленно и может лишь ускорить износ шин.

Что касается тонировки, даже сделанная по правилам (передние стекла пропускают не менее 70% света), она не защищает от теплового излучения. В салоне станет темнее, но не прохладнее. Альтернатива — атермальная пленка: она пропускает свет, но блокирует инфракрасные волны, которые и несут тепло от солнца. Правда, спрятаться от посторонних глаз с ней не выйдет.