Жаркая и сухая погода ожидается в Подмосковье в среду
Без осадков и жара до 32 градусов ожидается в Московском регионе в среду
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков практически не будет, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати семи до тридцати двух градусов тепла, в Москве — от тридцати до тридцати двух градусов.
Ветер будет северного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят один миллиметр ртутного столба.
Ранее в Минтрансе Московской области напомнили автомобилистам, что в жару нельзя оставлять детей и животных в машинах.