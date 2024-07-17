Жаркая и сухая погода ожидается в Подмосковье в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков практически не будет, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати семи до тридцати двух градусов тепла, в Москве — от тридцати до тридцати двух градусов.

Ветер будет северного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят один миллиметр ртутного столба.

Ранее в Минтрансе Московской области напомнили автомобилистам, что в жару нельзя оставлять детей и животных в машинах.