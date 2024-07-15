Подмосковных автомобилистов призвали не оставлять детей и животных в машине в жару

В Подмосковье возвращается аномальная жара, такая погода сохранится в регионе почти до конца недели. В связи с эти автомобилистам напомнили, что нельзя оставлять в машине детей и животных.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области также призвали водителей минимизировать поездки в активные солнечные часы. В ведомстве указали, что температура воздуха внутри закрытого авто может подняться до плюс сорока трех градусов, если на улице плюс тридцать градусов.

«Также ребенок в ваше отсутствие может завести машину, запутаться в ремнях безопасности, высунуться в окно или начать играть с кнопками или рычагами», — подчеркнули в областном Минтрансе.

Водителей призвали парковаться в тени, закрыв транспортное средство чехлом или светоотражающими экранами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье модернизируют свыше 700 детских игровых площадок.