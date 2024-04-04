Ждем Галкина* с Пугачевой в окопах: Израиль в преддверии войны с Ираном объявит новый призыв резервистов

Как пишет The Times of Israel, руководство ЦАХАЛ намерено в сжатые сроки призвать дополнительных резервистов в армию. По данным издания, в израильском генштабе решились на подобный шаг после сообщений от американского ЦРУ о планах Ирана атаковать территорию Израиля в ближайшие 48 часов.

Отмечается, что большинство из новобранцев пополнят части противовоздушной обороны «Железный купол».

«Очевидно, что мера направлена именно на противостояние с Ираном, поскольку ХАМАС не обладает тем количеством ракетного вооружения, которое вынудило бы ЦАХАЛ мобилизовать свои силы ПВО. А вот Ирану вполне по силам пробить «Железный купол»», — приводится в материале.

В Тель-Авиве полагают, что ответный удар Ирана на недавнюю атаку на посольство Тегерана в сирийском Дамаске может потребовать «более серьезной реакции ЦАХАЛ», чем новый призыв резервистов. Однако дальнейшие шаги командования Армии обороны Израиля пока не раскрываются.

Ранее мы сообщали, что духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите пригрозил Израилю скорой войной.

* — объявлен Минюстом РФ иноагентом