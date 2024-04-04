Аятолла Хаменеи на иврите пригрозил Израилю скорой войной

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал в соцсетях пост, в котором на иврите фактически объявил о скором начале военных действий исламской республики в отношении Израиля.

Ранее издание Voxnews со ссылкой на источники в американском ЦРУ сообщило, что Иран намерен атаковать израильскую территорию в ближайшие двое суток. В настоящее время Тегеран призывает все исламские государства объединиться против Израиля.

«С Божьей помощью мы заставим сионистов покаяться в преступлении, связанном с нападением на иранское консульство в Дамаске», — написал Хаменеи.

Накануне израильские военные нанесли удар по дому, расположенному неподалеку от посольства Ирана в сирийской столице Дамаске. В результате атаки пострадало здание иранской дипмиссии, погибли несколько сотрудников.