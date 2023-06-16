«Желаю ей легко отделаться»: известный телеведущий посочувствовал задержанной актрисе Бабушкиной

В центре Москвы задержали актрису Кристину Бабушкину и ее супруга Андрея Гацунаева. Об этом сообщили источники РЕН ТВ . По предварительным данным других СМИ, у нее обнаружили пакеты с порошком белого цвета.

Руководство Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, где работает актриса, подтвердило факт задержания и отмену назначенного на сегодня спектакля «Неидеальный Че» с участием Бабушкиной.

Тем временем, известный российский актер и телеведущий Оскар Кучера заявил, что ему грустно за коллегу.

«Могу ей только посочувствовать. Надо со своей жизнью разобраться. Надеюсь, эта ситуация станет для нее звоночком. Хоть в такой ситуации никакой статус знаменитости не имеет значения, желаю ей легко отделаться», — сказал Кучера корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее известная балерина встала на защиту Филиппа Киркорова после его выходки с инвалидом.