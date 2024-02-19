«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

Общество
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает РИА Новости.

Предупреждение в Московской области и в Москве, согласно данным прогностической карты, действует до одиннадцати часов дня 21 февраля.

Жителей региона призвали быть внимательными на дорогах.

Ранее синоптик Алесандр Ильин рассказал, когда в Подмосковье придет тепло.

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