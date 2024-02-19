«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы
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В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает РИА Новости.
Предупреждение в Московской области и в Москве, согласно данным прогностической карты, действует до одиннадцати часов дня 21 февраля.
Жителей региона призвали быть внимательными на дорогах.
Ранее синоптик Алесандр Ильин рассказал, когда в Подмосковье придет тепло.