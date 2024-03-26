«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье из-за гололедицы

В Подмосковье и Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной стала гололедица.

Теперь предупреждение действует до десяти часов вечера среды, 27 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Аналогичное предупреждение действует еще в семи регионах центральной части России, в том числе в Костромской, Ярославской и Владимирской областях.

Ранее подмосковные спасатели напомнили рыбакам, что в конце марта лед на водоемах становится рыхлым, поэтому выходить на него смертельно опасно.