Подмосковным рыбакам напомнили об опасности выхода на лед водоемов в конце марта

Сейчас лед на водоемах очень рыхлый и ломкий, поскольку пропитан талой водой, поэтому принимать во внимание его толщину — смертельная ошибка, напомнили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

«В конце марта ледовая поверхность водоемов похожа на слоеный пирог: лед, под ним вода, а под ней опять лед. Но и на этом слои могут не закончиться», — сказали спасатели.

В ведомстве призвали рыбаков не выходить на лед в одиночестве и всегда иметь при себе средства спасения. Также спасатели советуют не собираться компаниями на небольшом участке и бурить лунки слишком близко друг от друга, чтобы не создавать на ледовой поверхности перфорацию.

В «Мособлпожспасе» напомнили, что при первых подозрениях на хрупкость льда нужно немедленно, но при этом очень осторожно покинуть данный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в регионе расчистят почти тридцать водоемов.