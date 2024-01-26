Жена погибшего бортмеханика Ил-76 рассказала о героизме мужа в Сирии
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34-летний Сергей Житенев с военно-транспортного самолета Ил-76 служил в Сирии. Как рассказала RT его вдова, тогда супруг спас множество людей.
По словам вдовы, Житенев был в авиации с 18 лет. В 2024 году он мог получить офицерскую должность. За его плечами не только года службы, но и героические поступки. Многие произошли еще во время службы в Сирии.
По словам собеседницы канала, ее супруг отличался героизмом, который проявил еще в Сирии. Например, он спас людей из горящего самолета, а также помог местным выбраться из колодца.
«Он спасал жизни ценой своей жизни. В прямом смысле. Он был в Сирии, был в Чечне. Мы вместе восемь лет, муж был слишком хорошим человеком, хорошим начинающим отцом. У нас ребенок, шесть месяцев, очень долгожданный», — отметила женщина.
Сергей Житенев сделал так, чтобы его семья ни в чем не нуждалась и заранее обговаривал все возможные исходы и ЧП. Супруга была в курсе, что ее муж полетит в Белгородскую область. Однако о трагедии с Ил-76 она узнала только из новостей.
Ранее сообщалось, что специалисты займутся расшифровкой черных ящиков Ил-76.