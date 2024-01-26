Черные ящики сбитого Ил-76 смогут расшифровать

Черные ящики сбитого ВСУ военного самолета Ил-76 оказались пригодными для расшифровки, чем и займутся специалисты. Об этом в пятницу, 26 января, РИА Новости сообщал представитель экстренных служб.

«Найденные на месте крушения Ил-76 черные ящики — бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета — доставлены для расшифровки в НИИ, специализирующийся на этой теме», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на расшифровку черных ящиков в среднем потребуется от 20 до 30 минут. Источник также допустил, что экспертиза может затянуться. Также, по словам представителя экстренных служб, особый интерес представляет информация, которая сохранилась за последние три минуты полета.

По словам собеседника издания, первым делом специалисты займутся расшифровкой бортового самописца. Он добавил, что расшифровка позволит выяснить, из какого ракетного комплекса был запущен снаряд со стороны Украины.

В среду, 24 января, Министерство обороны РФ сообщило, что в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76, на борту которого находились 74 человека. 65 из них являлись украинскими военнопленными, которых планировалось обменять на российских солдат.

Как позже сообщил губернатор Белгородской области, все пассажиры, летевшие на воздушном судне, в результате падения погибли.

В Минобороны РФ и Кремле назвали случившееся терактом, совершенным киевским режимом. Ранее источник ТАСС сообщил, что на месте крушения самолета нашли обломки, похожие на фрагмент ракеты.

Ранее радиостанция France Info сообщила, что военный самолет, предположительно, был сбит из ЗРК Patriot, которые Украине передали США.