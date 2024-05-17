Женщина и 4-летний ребенок погибли при ночной атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Сразу несколько населенный пунктов в Белгородской области только что подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, наиболее трагичные последствия в поселке Октябрьский под Белгородом. Там дрон-камикадзе спикировал на автомобиль, в котором в это момент ехали водитель и семья с маленьким ребенком. В результате взрыва мать и 4-летний мальчик погибли на месте.

«В результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте. Отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до медицинского учреждения города Белгорода. Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали всё возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что у отца погибшего ребенка шок. Он также ранен, но от помощи медиков отказался.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины и ребенка, только нет таких слов, которые смогут восполнить эту тяжелую утрату», — добавил Гладков.

Ранее губернатор Севастополя Развожаев сообщил об атаке вражеских дронов на русский город.