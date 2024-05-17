Севастополь под ударом: Развожаев сообщил об атаке вражеских дронов на русский город
Фото: [соцсети]
С наступлением ночи пятницы, 17 мая, ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Севастополь, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, в настоящее время боевые расчеты противовоздушной обороны отражают атаку вражеских БПЛА над Севастополем. Развожаев сообщил, что к настоящему времени несколько воздушных целей уже уничтожены.
«В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет», — написал Развожаев.
Он добавил, что для отражения вражеской атаки используется стрелковое оружие.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.