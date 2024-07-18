Женщина и девочка утонули в перевернувшейся лодке под Вологдой

В Вологодской области вечером четверга, 18 июля, произошла трагедия – в результате происшествия на воде утонули два человека. Подробности сообщает РИА Новости , ссылаясь на данные от МЧС России.

Так, речь идет о Белавинском озере в Усть-Кубинском районе – там перевернулась лодка, на которой в момент ЧП находились семь человек. Среди пассажиров были и четыре ребенка. Причины инцидента официально не сообщаются, но известно, что не смогли выплыть 46-летняя женщина и шестилетняя девочка, сообщают спасатели.

Остальные пятеро смогли добраться до берега самостоятельно, их жизням ничего не угрожает. Также известно, что спасатели МЧС уже извлекли тела утонувших их воды. Другие подробности происшествия уточняются.