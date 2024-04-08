Женщина из Орска рассказала о борьбе жителей с мощным паводком

В Орске и других поселениях Оренбургской области продолжается «водная катастрофа». Река Урал разливается с новой силой, но жители и экстренные службы оказались способными противостоять такой серьезной угрозе. Об этом RuNews24 рассказала одна из жительниц Орска.

Неоднократные прорывы дамбы в разных местах и мощный поток вод: жители Орска и спасатели борются с этим уже больше трех дней. Как рассказала журналистам орчанка Юлия, по состоянию на 8 апреля под угрозой прорыва еще одна зона с дамбой: в поселке Лесоторговый. Вода может прорваться и до вокзала Орска.

«В городе эвакуировали больницы и поликлиники, плановая помощь больным не оказывается. Работает ли скорая – неизвестно. Под воду ушли школы, дома культуры, стадионы, магазины. В старом городе полностью смыло трамвайные пути. Размыло дороги, вода пришла на кладбища и скотомогильники», — отметила Юлия.

Многие учреждения были выведены из строя. Паводок добрался до водозаборов, что привело к загрязнению воды. Она дурно пахнет, а ее употребление грозит людям разными заболеваниями и инфекциями: от гепатита А до норовируса и брюшного тифа. Часто даже такую опасную воду приходится брать откуда придется, ведь магазины стали поднимать цены до 400-500 рублей за бутылку.

Известно, что норовирус был обнаружен у 18 жителей, а восемь госпитализировали. Возможно, что есть еще заболевшие: эту информацию будут выяснять позже.

Однако, как отмечает Юлия, жители объединяются перед общей бедой. Вместе они нашли для ПВР необходимые вещи, воду, медикаменты. Также организовали передержку животных. Неравнодушные автомобилисты помогают вывозить семьи, хотя бы немного снижая нагрузку спасателей. Последние работают сутками без сна в ледяной воде.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в подтопленном Орске.