Четыре человека скончались в подтопленном Орске

По информации мэрии, четыре человека умерли в подтопленном городе Орске Оренбургской области, тем не менее их причина смерти не связана с паводком. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что у двоих умерших зафиксирован сердечный приступ, у одного наступила естественная смерть, а четвертый человек совершил самоубийство.

Ранее также сообщалось о гибели двоих пожилых людей, тела которых нашли в их домах. Но их смерти также не имеют связи с паводком.

Напомним, что позавчера в городе случился прорыв дамбы, защищавшей Орск от реки Урал. В итоге началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, попавшие в зону затопления.

По распоряжению главы государства в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, ситуация с паводком в Оренбургской области оценивается как сложная.

В региональном правительстве также заявили, что после снижения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация с паводком в регионе должна улучшиться в течение нескольких суток.